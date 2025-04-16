Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии встретился с лидерами студенческого самоуправления вузов

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с лидерами студенческого самоуправления вузов республики. Встреча прошла в Геномном центре межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.

Источник: Башинформ

Глава региона отметил, что он регулярно встречается с молодыми людьми.

«Для меня важно понять, что вас интересует, чем вы живете. Наша управленческая команда стремится создать условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свой потенциал, найти своё место в жизни здесь, в Башкортостане. Созданный нами Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня признан одним из лучших в России. Строящийся межвузовский кампус, уверен, станет современным пространством для образования, науки и творчества. Уверен, он будет лучшим в стране», — сказал Радий Хабиров.

В планах — завершить строительство к концу 2026 года второй очереди кампуса площадью 120 тысяч кв. метров, где в том числе будет общежитие для студентов и аспирантов на 4,5 тысячи мест.

Глава региона отметил, что благодаря совместной работе с ректорами удалось добиться, чтобы вузы нашей республики стали привлекательными. И в республике наблюдается приток студентов. Так, например, в 2024 году приехало из других регионов на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году.

Башкортостан по праву гордится статусом студенческого региона — более 100 тысяч студентов учатся в наших вузах.

Далее во время встречи руководитель региона Радий Хабиров ответил на вопросы студентов.