Глава Башкирии встретился с лидерами студенческого самоуправления вузов

Глава региона отметил, что он регулярно встречается с молодыми людьми.
«Для меня важно понять, что вас интересует, чем вы живете. Наша управленческая команда стремится создать условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свой потенциал, найти своё место в жизни здесь, в Башкортостане. Созданный нами Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня признан одним из лучших в России. Строящийся межвузовский кампус, уверен, станет современным пространством для образования, науки и творчества. Уверен, он будет лучшим в стране», — сказал Радий Хабиров.
В планах — завершить строительство к концу 2026 года второй очереди кампуса площадью 120 тысяч кв. метров, где в том числе будет общежитие для студентов и аспирантов на 4,5 тысячи мест.
Глава региона отметил, что благодаря совместной работе с ректорами удалось добиться, чтобы вузы нашей республики стали привлекательными. И в республике наблюдается приток студентов. Так, например, в 2024 году приехало из других регионов на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году.
Башкортостан по праву гордится статусом студенческого региона — более 100 тысяч студентов учатся в наших вузах.
Далее во время встречи руководитель региона Радий Хабиров ответил на вопросы студентов.