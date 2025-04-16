Глава Башкирии встретился с лидерами студенческого самоуправления вузов

«Для меня важно понять, что вас интересует, чем вы живете. Наша управленческая команда стремится создать условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свой потенциал, найти своё место в жизни здесь, в Башкортостане. Созданный нами Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня признан одним из лучших в России. Строящийся межвузовский кампус, уверен, станет современным пространством для образования, науки и творчества. Уверен, он будет лучшим в стране», — сказал Радий Хабиров.