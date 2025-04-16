Паслер назвал причину увольнения министра здравоохранения Свердловской области

По словам Паслера, о недовольстве населения качеством здравоохранения Свердловской области говорили и результаты проведенных опросов. Он добавил, что кадровые решения носят точечный характер, поэтому не стоит ждать быстрой отставки других членов правительства, пишет РБК Екатеринбург.
«Безусловно, точечные решения уже приняты. И если это будет требоваться, если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определенным направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать — мы это будем делать», — приводит издание слова главы региона.
УралПолитRu напоминает, что 5 апреля Денис Паслер назначил Татьяну Савинову заместителем губернатора — министром здравоохранения Свердловской области. Ранее она работала в правительстве Оренбургской области.