Минниханов посетил единственный в РФ вуз, где готовят все кадры в сфере кораблестроения

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, морской технический университет является единственным российским вузом, где готовят кадры по всему спектру кораблестроительных специальностей, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, с разработкой и созданием судовых энергоустановок и средств судовой автоматики, судового машиностроения, технических средств освоения Мирового океана, корабельного вооружения.
У данного учебного заведения есть целевые договоры с отдельными татарстанскими предприятиями/организациями. Также студенты получают практическую подготовку и стажируются на базе предприятий республики.
В 2024 году СПбГМТУ продолжил реализацию проекта «Инженерные классы судостроительного профиля» в рамках сетевого взаимодействия с пятью образовательными организациями Татарстана.
Ранее питерский институт заключил соглашения с рядом вузов Татарстана по образовательной программе для подготовки кадров, получению дополнительной квалификации и так далее.