Минниханов посетил единственный в РФ вуз, где готовят все кадры в сфере кораблестроения

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, морской технический университет является единственным российским вузом, где готовят кадры по всему спектру кораблестроительных специальностей, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, с разработкой и созданием судовых энергоустановок и средств судовой автоматики, судового машиностроения, технических средств освоения Мирового океана, корабельного вооружения.