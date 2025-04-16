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Минниханов посетил единственный в РФ вуз, где готовят все кадры в сфере кораблестроения

Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел морской технический университет в Санкт-Петербурге. В этом вузе готовят специалистов по 50 направлениям. На сегодняшний день там учатся около 7 тыс. студентов, включая 57 татарстанцев.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, морской технический университет является единственным российским вузом, где готовят кадры по всему спектру кораблестроительных специальностей, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, с разработкой и созданием судовых энергоустановок и средств судовой автоматики, судового машиностроения, технических средств освоения Мирового океана, корабельного вооружения.

У данного учебного заведения есть целевые договоры с отдельными татарстанскими предприятиями/организациями. Также студенты получают практическую подготовку и стажируются на базе предприятий республики.

В 2024 году СПбГМТУ продолжил реализацию проекта «Инженерные классы судостроительного профиля» в рамках сетевого взаимодействия с пятью образовательными организациями Татарстана.

Ранее питерский институт заключил соглашения с рядом вузов Татарстана по образовательной программе для подготовки кадров, получению дополнительной квалификации и так далее.