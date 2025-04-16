Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США

Члены администрации президента США Дональда Трампа выражают неудовольствие действиями ЕС по военной поддержке Украины и резкими заявлениями Владимира Зеленского, сообщает The Economist. Издание отмечает, что Трамп демонстративно игнорирует тему военной помощи Киеву в своих выступлениях. Politico сообщает, что Трамп был взбешен из-за поддержки, которую Европа оказала Зеленскому после ссоры в Белом доме в феврале. Подробнее о взаимоотношениях команды Трампа с европейскими союзниками в материале Газеты.Ru .