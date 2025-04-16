Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе

Израиль своими действиями в секторе Газа перешел все границы допустимого. Об этом в интервью итальянской газете Repubblica 16 апреля заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Источник: AP 2024

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает», — поделилась она.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавила, что блок стремится оказать максимальную помощь палестинцам. По ее словам, безопасность Израиля не может быть обеспечена в обход соблюдения прав палестинского народа.

Ранее в этот день министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль расширит военные действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от соглашения о заложниках. Он отметил, что израильские военные не эвакуируют районы, которые были очищены и захвачены.

До этого, 15 апреля, турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта.