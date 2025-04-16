Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает», — поделилась она.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавила, что блок стремится оказать максимальную помощь палестинцам. По ее словам, безопасность Израиля не может быть обеспечена в обход соблюдения прав палестинского народа.
Ранее в этот день министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль расширит военные действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от соглашения о заложниках. Он отметил, что израильские военные не эвакуируют районы, которые были очищены и захвачены.
До этого, 15 апреля, турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта.