Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе

Ранее в этот день министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль расширит военные действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от соглашения о заложниках. Он отметил, что израильские военные не эвакуируют районы, которые были очищены и захвачены.