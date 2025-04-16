В Казахстане исчезнут местные полицейские службы

Мажилисмены приняли в первом чтении законопроект, направленных на дебюрократизацию госаппарата.
В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия, напомнили депутаты.
Однако вместо своих основных функций — обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности, служба стала выполнять второстепенные задачи — такие, как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов и другие.
МВД предлагает реорганизовать службы и управление административной полиции в два управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности, причем каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.
Мажилисмены также ликвидировали из названия подразделений транспортной полиции термин «линейные». Теперь они станут отделениями полиции «на транспорте».
А еще депутаты исключили из системы территориальных органов полиции военных следователей, потому что они уже получили статус самостоятельных подразделений органов внутренних дел.
Кроме того, тех, кто арестован за административные правонарушения, теперь будут содержать вместе с лицами без определенного места жительства в приемниках-распределителях.
Это связано с тем, что спецприемниках для них просто не хватает мест.
Законопроект вносит изменения и дополнения в 16 законов.