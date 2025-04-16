ЕС хочет ускорить процедуру выдворения мигрантов из «безопасных» стран

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений — до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных.