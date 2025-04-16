Еврокомиссия не сможет наказать глав стран ЕС за посещение парада Победы

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что планирует посетить 9 мая столицу России и побывать на праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы. Более того, Фицо подчеркнул, что свое решение он не изменит, несмотря на предупреждения главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. Политик объяснил свой визит желанием почтить память советских солдат, погибших при освобождении Словакии, и подчеркнул, что проявляет уважение и к другим жертвам войн. Заявления Каллас он резко раскритиковал, назвав их неуважительными.