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Еврокомиссия не сможет наказать глав стран ЕС за посещение парада Победы

Об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Она отметила, что у Еврокомиссии нет полномочий запрещать главам государств и правительств стран Евросоюза участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая Москве.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что планирует посетить 9 мая столицу России и побывать на праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы. Более того, Фицо подчеркнул, что свое решение он не изменит, несмотря на предупреждения главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. Политик объяснил свой визит желанием почтить память советских солдат, погибших при освобождении Словакии, и подчеркнул, что проявляет уважение и к другим жертвам войн. Заявления Каллас он резко раскритиковал, назвав их неуважительными.

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла представителей стран Евросоюза от поездок в Россию на мероприятия в честь 9 Мая, пишут «Ведомости».

Ожидается, что на празднование Дня Победы в Москву, помимо Роберта Фицо, приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Палестины Махмуд Аббас и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.