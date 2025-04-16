Стало известно, зачем США перебрасывают 5 тыс. военных в Европу

Целью тренировочных маневров в Пентагоне называют проверку скорости и эффективности развертывания американских военных в Европе для защиты Восточного фланга. Во время тренировок солдаты из США должны будут продемонстрировать умение перемещаться на дальние дистанции и выстраивать коммуникации с командованием других стран НАТО для проведения совместных военных операций на территории от Арктики до Средиземного и Черного морей.