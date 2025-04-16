Стало известно, зачем США перебрасывают 5 тыс. военных в Европу

О перемещении американских солдат на европейский континент стало известно из отчета Европейского командования армии США.
Учения DEFENDER 25 пройдут с 11 мая по 24 июня. Кроме военнослужащих из США, в них будут вовлечены воинские подразделения 18 стран Североатлантического альянса, сообщает «Интерфакс».
Целью тренировочных маневров в Пентагоне называют проверку скорости и эффективности развертывания американских военных в Европе для защиты Восточного фланга. Во время тренировок солдаты из США должны будут продемонстрировать умение перемещаться на дальние дистанции и выстраивать коммуникации с командованием других стран НАТО для проведения совместных военных операций на территории от Арктики до Средиземного и Черного морей.
Учения будут проходить в три этапа: Swift Response, Immediate Response и Saber Guardian. Американские военные составят только 20% от всех участников. Всего в масштабной тренировке по улучшению координации и проверки совместимости техники примут участие около 25 тыс. бойцов.
Первый этап учений Swift Response пройдет с 11 по 31 мая. На территориях Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы, Швеции военные отработают проведение воздушно-десантных операций в условиях Крайнего Севера и Прибалтики.
Во второй фазе учений — Immediate Response, которая пройдет с 26 мая по 9 июня, будет задействовано порядка 12 тыс. военных. В Албании, Болгарии, Хорватии, Греции, Косово, Черногории, Северной Македонии и Словакии бойцы НАТО займутся отражением кибератак.
Заключительный этап тренировки — Saber Guardian, состоится с 9 по 24 июня. Его участниками будут представители сухопутных войск НАТО. Тренировка будет направлена на повышение уровня взаимодействия между союзными силами. В третьей фазе учений задействуют 2-й кавалерийский полк армии США, а также бойцов из других стран общей численностью 10 тыс. человек. Военнослужащих ждут походы на значительные расстояния, преодоление водных преград, огневая подготовка. Местом проведения Saber Guardian выбраны Чехия, Венгрия и Румыния.