Bloomberg: Мелони на встрече в Вашингтоне предстоит испытание Трампом

Основной темой на этой встрече будут торговые пошлины. Мелони и ее окружение были шокированы некоторыми высказываниями Трампа после его инаугурации, в том числе его недавним заявлением о том, что страны «целуют (его) в зад» в попытке договориться об отмене драконовских тарифов США, говорится в статье.
Однако на публике тон Мелони до сих пор оставался почтительным. Самая резкая критика, которую она позволила себе в адрес Трампа, заключается в том, что его тарифный план, затрагивающий около 10% итальянского экспорта, является «неправильным». Вместо введения пошлин итальянский премьер призывает к переговорам и предупреждает, что ответные меры могут быть контрпродуктивными.
Согласно статье, Мелони планирует предложить взаимную отмену большинства пошлин между США и ЕС и фактически создать зону свободной торговли. Однако в ее окружении считают, что максимум, чего она сможет добиться, — это убедить Трампа согласиться на саммит США-ЕС.
Проведение подобного саммита позволило бы Трампу впервые пообщаться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. А Мелони бы закрепила свой статус в качестве посредника между Брюсселем и Вашингтоном, оставив позади лидеров Франции, Великобритании и Венгрии, которые с момента инаугурации Трампа пытались наладить с ним отношения.
Но, если она вернется с пустыми руками, сложное и шаткое равновесие между ЕС и США будет нарушено окончательно, а ее партнеры по коалиционному правительству, включая заместителя премьер-министра Маттео Сальвини, не преминут воспользоваться ее слабостью, считает Манчини. Он отмечает, что переменчивый характер Трампа затрудняет прогнозирование возможных результатов визита Мелони в Вашингтон, однако ожидания крупных побед в ее лагере остаются низкими.