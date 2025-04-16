Bloomberg: Мелони на встрече в Вашингтоне предстоит испытание Трампом

Основной темой на этой встрече будут торговые пошлины. Мелони и ее окружение были шокированы некоторыми высказываниями Трампа после его инаугурации, в том числе его недавним заявлением о том, что страны «целуют (его) в зад» в попытке договориться об отмене драконовских тарифов США, говорится в статье.