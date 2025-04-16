Пашинян: конституция Армении не может ссылаться на Декларацию о независимости

Глава правительства Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что новая конституция страны не может ссылаться на Декларацию о независимости. По его словам, текст документа говорит о том, что не может быть независимой Республики Армения . В преамбуле конституции содержится выдержка из декларации, в которой упоминаются Нагорный Карабах и геноцид армян 1915 года. Эти пункты не раз критиковали Баку и Анкара. Зачем и когда будут менять армянскую конституцию в материале Газеты.Ru .