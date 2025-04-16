Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос

Ранее в среду спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября.
Согласно опросу, в парламентских выборах готовы принять участие 88,4% респондентов. Еще 3,2% участников опроса пока сомневаются, остальные 8,4% твердо решили в голосовании не участвовать.
При этом на вопрос, за кого они будут голосовать 23,1% опрошенных ответили, что пока не знают, а 10,7% респондентов не готовы раскрыть свои политические предпочтения.
Из тех, кто определился с выбором, 27,6% готовы поддержать партию «Действие и солидарность», 10,2% респондентов — Партию социалистов Республики Молдова, 6,8% молдаван проголосуют за политблок «Альтернатива», 6,1% — за блок «Победа», а 5,2% опрошенных проголосуют за «Нашу партию». Остальные политсилы в совокупности могут набрать 10,3% голосов.
При таком раскладе, в парламент могли бы пройти три партии — ПДС, ПСРМ и «Наша партия», так как избирательный порог для политблоков составляет 7%.
Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.