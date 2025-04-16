Блок «Победа»: PAS начала беспрецедентную охоту на собственный народ

PAS уничтожила все, что означает демократию и верховенство закона, и сегодня они начали операцию по уничтожению собственного народа, людей, имеющих критическое мнение и не согласных с их преступлениями.
Депутат отметил, что штрафы в отношении рядовых граждан достигают 37 500 леев (около 1,9 тысячи евро).
Наличие у человека в телефоне приложения любого банка, не означает правонарушение! То, что делает сегодня полиция — нарушает абсолютно все нормы права! Доказательств полиция не приводит никаких, а только советует недовольным людям идти в суд и опротестовывать решения. И люди пойдут в суд, потому что такого беспредела у нас в стране не было!
Он также прокомментировал вчерашние заявления начальника Главной инспекции полиции Виорела Чернэуцяну, который проинформировал, что по подозрению в электоральной коррупции протоколы о штрафах выписаны уже шести тысячам граждан.
Чернэуцяну не представил никаких доказательств коррупции на выборах, за исключением того факта, что некоторые люди сотрудничали и подавали заявления.
Его коллега по блоку, депутат Василе Боля, обратил внимание на то, что действия правящего режима остаются без внимания правозащитников.
С учетом того, что у нас в Молдове сотни, тысячи НПО, многие из которых направлены на защиту прав человека и поддержку социально-уязвимых слоев населения, почему они молчат по поводу того беспредела, который происходит? Эти НПО получают огромные деньги, но все они молчат! Я имею в виду Transparеncy International, Хельсинский комитет и множество других.
Он призвал сотрудников полиции не выполнять незаконные указания правящего режима. В то же время Вадим Фотеску заявил, что волонтерские группы уже помогают гражданам оспаривать незаконно наложенные штрафы.
Во вторник в Бельцах прошла акция протеста граждан против правового беспредела режима. Один из участников акции рассказал, что в северной столице Молдовы полицейские зашли в «Дом ветеранов» и оштрафовали двух инвалидов первой группы — одного на 25 000, другого на 37 500 леев. Один из них, инвалид с детства, 42 года находится на попечении государства и не может обслуживать себя без посторонней помощи. При этом правоохранители заявили, что оштрафованные «участвовали в электроральной коррупции» и принимали материальную помощь из России.