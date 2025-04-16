Блок «Победа»: PAS начала беспрецедентную охоту на собственный народ

Во вторник в Бельцах прошла акция протеста граждан против правового беспредела режима. Один из участников акции рассказал, что в северной столице Молдовы полицейские зашли в «Дом ветеранов» и оштрафовали двух инвалидов первой группы — одного на 25 000, другого на 37 500 леев. Один из них, инвалид с детства, 42 года находится на попечении государства и не может обслуживать себя без посторонней помощи. При этом правоохранители заявили, что оштрафованные «участвовали в электроральной коррупции» и принимали материальную помощь из России.