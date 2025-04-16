Что скрывается за расширением военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе

В начале 2024 года для укрепления военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе США приступили к формированию там новых боевых структур. В частности, американцы завершили развертывание 12-го прибрежного полка морской пехоты на Окинаве и начали размещение ракетного комплекса Typhon. Данные формирования являются частью новой концепции военной архитектуры США, разработанной с учетом современной динамики конфликтов. Их развертывание уже влияет на обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе, что вызывает беспокойство как у региональных, так и у глобальных игроков.