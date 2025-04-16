Что скрывается за расширением военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе

Выводы Китайской военной сети представил Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.
Новые боевые структуры США в ИТР
В начале 2024 года для укрепления военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе США приступили к формированию там новых боевых структур. В частности, американцы завершили развертывание 12-го прибрежного полка морской пехоты на Окинаве и начали размещение ракетного комплекса Typhon. Данные формирования являются частью новой концепции военной архитектуры США, разработанной с учетом современной динамики конфликтов. Их развертывание уже влияет на обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе, что вызывает беспокойство как у региональных, так и у глобальных игроков.
В 2022 году здесь был создан штаб космических операций, дополнительные подразделения которого находятся в Южной Корее и Японии. Это способствовует тому, чтобы ИТР стал самым развитым по космической инфраструктуре регионом среди всех зарубежных театров военных действий США.
Кроме того, в тихоокеанском флоте США создаются подразделения беспилотных надводных кораблей, способных выполнять патрулирование, разведку, РЭБ, а также наносить удары по противнику. Подразделения США в ИТР укомплектованы серьезным набором морских дронов различных размеров.
Цели США в Индо-Тихоокеанском регионе
Главная задача США — сформировать комплексный потенциал сдерживания. Особое внимание при этом уделяется быстрому реагированию, гибкому развертыванию сил и способности координировать действия во всех сферах: на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.
США активно развивают концепцию распределенных операций: скрытое и децентрализованное размещение сил на островах для ПРО, противокорабельная и противолодочная борьба, удары по наземным целям.
Китайские эксперты утверждают, что действия США направлены на ограничение влияния Китая, таким образом Штаты пытаются отсечь КНР от зоны первой островной цепи. Это подрывает способность Пекина защищать интересы в Тайваньском проливе и контролировать морские пути.
США продолжают укреплять военный союз, направленный на сдерживание Китая. По мнению китайских аналитиков, американская политика ведет к гонке вооружений, повышает риски и подрывает безопасность в регионе. Эксперты уверены, что активизация США в Индо-Тихоокеанском регионе является стратегической перестройкой силового баланса и прямой угрозой Китаю.