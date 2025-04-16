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Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом, сообщили РИА Новости в пресс-служба администрации бундестага.

Источник: © РИА Новости

«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться, иностранные гости не были приглашены на мероприятие.

Мероприятие в бундестаге 8 мая посвящено памяти о дне окончания Второй мировой войны и освобождения от нацистского режима. Как сообщало издание Tagesspiegel, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступит с речью на мероприятии.

Ранее министерства иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации «горьким разочарованием», которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.