Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Ранее министерства иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации «горьким разочарованием», которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.