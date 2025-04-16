The American Conservative: от сделки США и Ирана выиграет и Израиль

Произраильские лоббисты и аналитики призывают Трампа усилить санкции в отношении Ирана и выдвинуть Тегерану необоснованные требования. Они также пытаются лишить легитимности спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который в субботу на встрече с министром иностранных дел Ирана, похоже, добился успеха и намерен закрепить его в эти выходные в ходе второго раунда переговоров, говорится в статье.
Видя все это, некоторые иранские «голуби» и консерваторы MAGA (политическое детище Трампа. — Прим. ред.) призывают президента преследовать американские, а не израильские интересы. Однако, по мнению автора, они упускают из виду важный момент: соглашение США и Ирана послужит и интересам Израиля.
Предыдущее ядерное соглашение с Ираном сработало, поставив ядерную программу Тегерана на паузу и подтолкнув режим в более либеральном направлении, напоминает автор. Более того, это была выгодная сделка и для американцев: соглашение ослабило двустороннюю напряженность и предоставило Вашингтону возможность уйти с Ближнего Востока.
Даже в Израиле несколько высокопоставленных чиновников приветствовали ядерную сделку, а позже выступили против выхода США из нее. «Без соглашения Иран будет волен действовать по своему усмотрению», — написал Эфраим Галеви, бывший глава «Моссада», в июле 2015 года. В 2017 году Карми Гиллон, бывший глава службы внутренней безопасности Израиля ШАБАК, отметил: «Благодаря соглашению ядерная программа Ирана была приостановлена, а все пути к созданию бомбы перекрыты».
Однако уже в 2021 году Исаак Бен-Исраэль, глава Израильского космического агентства, заявил:
Усилия Нетаньяху убедить администрацию Трампа выйти из ядерного соглашения оказались худшей стратегической ошибкой в истории Израиля.
Одной из причин, по которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал прагматичные предупреждения, было простое высокомерие, считает Дей. Нетаньяху был абсолютно уверен в том, что США будут поддерживать Израиль бесконечно.
Он был неправ. По данным Pew Research, сейчас Израиль поддерживают только 53% американцев, тогда как в 2001 году положительно относились к Израилю более 80% респондентов. Эти цифры должны насторожить Израиль, который окружен враждебными странами и зависит от американской военной и дипломатической помощи, говорится в статье.
Однако израильское лобби все чаще реагирует на снижение популярности не с помощью грамотных связей с общественностью, а подталкивая правительство США к подавлению критики Израиля. Консерваторам также начинает надоедать влияние Израиля и израильского лобби на администрацию Трампа. Ведущий подкаста Таддеус Рассел написал в соцсети X, что «Израиль станет той скалой, о которую разобьется MAGA».
Если Трамп начнет войну с Ираном, демократы смогут воспользоваться моментом и стать антиизраильской партией, а произраильским республиканцам придется бороться с отчуждением избирателей.
По мнению Дея, сейчас самое подходящее время для Израиля и его американских сторонников пересмотреть политическую тактику. Они должны начать с признания преимуществ американо-иранской дипломатии для Израиля и политических рисков, связанных с саботажем главного геополитического приоритета президента США.