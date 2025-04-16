The American Conservative: от сделки США и Ирана выиграет и Израиль

Даже в Израиле несколько высокопоставленных чиновников приветствовали ядерную сделку, а позже выступили против выхода США из нее. «Без соглашения Иран будет волен действовать по своему усмотрению», — написал Эфраим Галеви, бывший глава «Моссада», в июле 2015 года. В 2017 году Карми Гиллон, бывший глава службы внутренней безопасности Израиля ШАБАК, отметил: «Благодаря соглашению ядерная программа Ирана была приостановлена, а все пути к созданию бомбы перекрыты».