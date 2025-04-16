Глава Башкирии оценил ход строительства Межвузовского кампуса

Объект планируют сдать к концу 2027 года. Строители сейчас ведут заливку фундамента и другие подготовительные работы.
Вторая очередь кампуса представляет собой семь башен высотой от 10 до 29 этажей, соединенных стилобатом. Кроме корпусов для проживания студентов и преподавателей, здесь будут учебные и лабораторные помещения, спортивные объекты, точки общественного питания, рекреационные зоны и подземный паркинг.
Стоимость строительства объекта второй очереди оценивается в 27,4 млрд рублей, из них 11,7 млрд руб. — средства федерального бюджета, 3,6 млрд — республиканского и 12,1 млрд — внебюджетные средства.
«Представьте, в этом здании Геномного центра, откуда мы сейчас понаблюдали за ходом строительных работ — 6 тысяч квадратных метров, а там — 120 тысяч. Цифры говорят сами за себя», — рассказал ИА «Башинформ» Радий Хабиров.