Глава Башкирии оценил ход строительства Межвузовского кампуса

Сегодня в Уфе после встречи с лидерами студенческого самоуправления вузов республики Глава Башкортостана Радий Хабиров оценил ход строительства второй очереди межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, где в том числе будет общежитие для студентов и аспирантов на 4,5 тысячи мест.