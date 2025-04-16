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Глава Башкирии оценил ход строительства Межвузовского кампуса

Сегодня в Уфе после встречи с лидерами студенческого самоуправления вузов республики Глава Башкортостана Радий Хабиров оценил ход строительства второй очереди межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, где в том числе будет общежитие для студентов и аспирантов на 4,5 тысячи мест.

Источник: Башинформ

Объект планируют сдать к концу 2027 года. Строители сейчас ведут заливку фундамента и другие подготовительные работы.

Вторая очередь кампуса представляет собой семь башен высотой от 10 до 29 этажей, соединенных стилобатом. Кроме корпусов для проживания студентов и преподавателей, здесь будут учебные и лабораторные помещения, спортивные объекты, точки общественного питания, рекреационные зоны и подземный паркинг.

Стоимость строительства объекта второй очереди оценивается в 27,4 млрд рублей, из них 11,7 млрд руб. — средства федерального бюджета, 3,6 млрд — республиканского и 12,1 млрд — внебюджетные средства.

«Представьте, в этом здании Геномного центра, откуда мы сейчас понаблюдали за ходом строительных работ — 6 тысяч квадратных метров, а там — 120 тысяч. Цифры говорят сами за себя», — рассказал ИА «Башинформ» Радий Хабиров.