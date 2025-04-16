Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия

«Мы не являемся частью этого двустороннего диалога между господином Аракчи и господином Уиткоффом, но мы не безразличны к нему. Они прекрасно знают, что нам придется высказать свое мнение по любому возможному соглашению, поскольку нам придется его проверить. Поэтому мы уже провели с ними неформальные переговоры. Но как только появится текст с конкретными положениями, мы выскажемся о его условиях и масштабах проверок, которые должны быть проведены», — сказал он.