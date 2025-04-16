Bloomberg: РФ обсуждает с США поставки Boeing после перемирия на Украине

По данным агентства, такое предложение может быть привлекательным для США, так как ~Boeing уже испытывает и, возможно, будет испытывать трудности из-за «тарифной войны», развернутой по инициативе президента Дональда Трампа~. 15 апреля стало известно, что Китай в рамках торгового противостояния с Америкой принял решение отказаться от дальнейших закупок самолетов в США. Причину можно назвать одновременно политической и экономической: после введения ответных пошлин в размере 125% на все товары из США стоимость лайнеров Boeing для китайского рынка удвоилась и их приобретение стало нецелесообразным. Авиакомпаниям, которые столкнутся с ростом расходов из-за уже существующего парка воздушных судов, правительство Китая окажет помощь.