Госдеп закроет центр по информационному противодействию РФ и другим странам

Госсекретарь уточнил, что «при предыдущей администрации [США], эта структура, которая обходилась налогоплательщикам в $50 млн в год, израсходовала миллионы долларов на активные попытки заставить замолчать и подвергнуть цензуре американцев, которым она должна была служить». «Это противоречит принципам, которые мы должны защищать, и немыслимо в Америке», — отметил Рубио. «Это прекратится сегодня», — добавил он.