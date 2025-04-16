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Госдеп закроет центр по информационному противодействию РФ и другим странам

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американские власти должны защищать свободу слова.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США прекращает работу входящего в его структуру центра по противодействию России и ряду других стран в информационной сфере. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

Как он отметил, власти США должны защищать свободу слова. «Вот почему сегодня я объявляю о закрытии Центра Госдепартамента по борьбе с манипуляцией информацией и вмешательством, который ранее назывался Центром глобального взаимодействия», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь уточнил, что «при предыдущей администрации [США], эта структура, которая обходилась налогоплательщикам в $50 млн в год, израсходовала миллионы долларов на активные попытки заставить замолчать и подвергнуть цензуре американцев, которым она должна была служить». «Это противоречит принципам, которые мы должны защищать, и немыслимо в Америке», — отметил Рубио. «Это прекратится сегодня», — добавил он.

Рубио также отметил, что «в течение последнего десятилетия в Америке людей лишь за выражение своего мнения подвергали клевете, увольняли, предъявляли им обвинения и даже заключали в тюрьму».

Основными целями работы упомянутого центра американская сторона называла противодействие информационному влиянию со стороны ряда других государств, включая Россию и Китай.