Экс-губернатора Курской области Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца. Ему и его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Ранее их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством Корпорации развития Курской области похитили деньги. Подробности в материале Газеты.Ru .