Хинштейн прокомментировал задержание экс-губернатора Курской области

Он также заявил, что руководство области не намерено ничего скрывать.
«Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — сказал врио губернатора.
О задержании Смирнова стало известно 16 апреля. Его доставили в Москву для допроса. На данный момент Смирнову и экс-заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову предъявлены обвинения в хищении одного миллиарда рублей.
В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на возведение оборонительных укреплений в приграничной зоне.