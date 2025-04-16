Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул

В среду митингующие собрались у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии, чтобы поддержать Гуцул. Среди них — депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства и представители общественных организаций. Мероприятие завершилось принятием резолюции.
«Мы, жители АТО Гагаузия, собравшиеся на массовый митинг в связи с систематическим нарушением Кишиневом наших конституционных прав и особого правового статуса Гагаузии заявляем о решительном протесте против антигагаузской политики центральных властей Республики Молдова. Мы требуем от центральных властей Республики Молдова всех прав и полномочий АТО Гагаузия, немедленного освобождения из по домашнего ареста башкана Евгении Гуцул», — говорится в документе, зачитанном на митинге.
На первом этапе речь идет об отмене решения Конституционного суда о запрете местного парламента участвовать в назначении прокурора. Кроме того, Кишинев должен прекратить вмешиваться в компетенции автономии, отказаться от давления на ее руководство, восстановить финансовую независимость региона и прекратить дискриминацию при распределении внешних грантов и кредитов.
Помимо этого, митингующие одобрили создание Комитета защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за обстановкой и не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов. Согласно документу, если Кишинев продолжит игнорировать требования местного населения, то оно готово усилить акции протеста, обращаться в международные судебные инстанции и применять любые иные законные меры.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию «Шор», которую руководство Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.
Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии «Шор», а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.