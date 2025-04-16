Эксперты ФСБ сделали отчет после сообщений о «звуковой пушке» в Сербии

Также эксперты ФСБ увидели «признаки срежиссированной провокации» группы лиц, которые использовали смартфоны для «синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки».
Речь идет об обвинениях в применении полицейскими «звуковой пушки» против участников митинга в Белграде 15 марта. Он был посвящен памяти погибших 1 ноября 2024 года при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Сербское издание Visegrád 24 опубликовало ролик с предполагаемым использованием «звуковой пушки» под названием LRAD, которая издает оглушительный звук громкостью до 160 децибел.
Как говорится в отчете, эксперты изучили технические характеристики звуковых излучателей LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL, которые были переданы сербской полицией, а также видеоматериалы, предоставленные Агентством безопасности и информации с места митинга.
В частности, 30 и 31 марта проведены полевые испытания излучателей, в том числе на собаках. «Оценка влияния акустического воздействия излучателей на животных проводилась на их удалении 200, 150, 100, 50 и 25 метров от источника звука. Результаты исследований свидетельствуют о том, что конструктивные особенности данных устройств не позволяют формировать звуковое давление в инфразвуковом и ультразвуковом диапазоне частот», — следует из отчета.
Анализ психоэмоционального состояния толпы свидетельствует об отсутствии в тот момент «сильного страха, ужаса, потери самоконтроля», уверяют эксперты. «Нет массовых призывов о помощи, проявлений физической боли. Координация не нарушена», — говорят они. По их словам, массового психологического, морального и физического воздействия на толпу не оказывалось, люди «не потеряли ориентацию в пространстве и способность контролировать свое поведение».
Анализ записей с городских камер показал, что эпицентром митинга было пересечение улиц Короля Милана и Драгослава Йовановича, где было сосредоточено «большое количество агрессивных людей, следовавших какому-то определенному сценарию».
«При проведении акции в указанном переулке начались беспорядки с применением пиротехнических и зажигательных средств перед машиной скорой помощи. Важной особенностью являлось наличие в поднятых руках у протестующих телефонов, работающих в режиме фонариков. В последующем толпа, прежде чем разбегаться, синхронно опускает руки с телефонами», — говорится в отчете.
Эксперты связали это с тем, что организаторы могли получить условный сигнал в мессенджере. При этом толпа двигалась на значительном расстоянии (около 600 м) от эпицентра. «Подобное возможно при согласовании действий неких организаторов внутри толпы и невозможно при кратковременном использовании спецсредств», — считают они.
На митинг в тот день вышли больше 100 тыс. человек. Президент Александр Вучич сообщал, что во время демонстрации пострадали более 50 человек. В тот день также арестовали более 20 человек. Вучич и полиция Белграда отрицали применение «звуковой пушки».
Премьер Милош Вучевич позднее обратился к России с просьбой помочь в расследовании и выразил надежду, что российские эксперты помогут «в определении степени злонамеренности» утверждений о применении «звуковой пушки», которые распространяет «антигосударственная оппозиция».
Вучич пообещал подать в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на митинге.