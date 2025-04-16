Эксперты ФСБ сделали отчет после сообщений о «звуковой пушке» в Сербии

На митинг в тот день вышли больше 100 тыс. человек. Президент Александр Вучич сообщал, что во время демонстрации пострадали более 50 человек. В тот день также арестовали более 20 человек. Вучич и полиция Белграда отрицали применение «звуковой пушки».