Путин поставил три задачи с целью полета на Марс

«Первое, что нужно решить — это проблему длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе. Второе — нужно решить вопрос с новыми способами передачи информации. Третье — это обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе и те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу», — сказал господин Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.