Юрий Слюсарь заявил, что власти Дона продолжат поддерживать НЭВЗ

Глава донского региона посетил завод, где проходит поэтапная модернизация, осмотрел производственные цеха и ситуационный центр управления цифровыми решениями, пообщался со специалистами предприятия.
Завод более 20 лет работает в составе единого научно-производственного комплекса «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Глава холдинга Кирилл Липа уточнил, что ТМХ вкладывает средства в обновление технологического оборудования НЭВЗа, производство новых образцов продукции и получает господдержку. С 2024 года на предприятии реализуется инвестпроект по модернизации окрасочного производства стоимостью 2,8 млрд рублей.
Юрий Слюсарь ознакомился с ходом реализации проекта. Уже построена компрессорная станция, ведется реконструкция производственных площадей и их оснащение оборудованием. Завершить модернизацию планируют в 2026 году. Это позволит увеличить объемы окраски электровозов с 550 до 700 локомотивных секций в год.
Уже в нынешнем году по инвестпрограмме НЭВЗа запланирован выпуск нового электровоза 2ЭС9. Сейчас проводится техническая подготовка производства, стоит задача изготовить опытный образец. В эти работы будет инвестировано 445 млн рублей.
«Было интересно ознакомиться с проектами развития, модернизации производства, которые запланированы. Конечно, они будут идти при поддержке государства, регионального уровня, как и все большие проекты машиностроения. Важно, что завод обеспечен загрузкой на годы вперед. Это позволяет сформулировать и планы по развитию, и социальным программам, выплате заработной платы. Для Ростовской области важно иметь такое крепкое предприятие, где работают более 9000 человек, где изготавливают инновационные продукты. Уверен, что у продукции прекрасные экспортные перспективы. НЭВЗ входит в 100 лучших предприятий России. Правительство Ростовской области всегда помогало заводу, предоставляя налоговые льготы и субсидируя кредиты. Мы и в дальнейшем будем оказывать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Юрий Слюсарь.