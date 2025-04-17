Юрий Слюсарь заявил, что власти Дона продолжат поддерживать НЭВЗ

«Было интересно ознакомиться с проектами развития, модернизации производства, которые запланированы. Конечно, они будут идти при поддержке государства, регионального уровня, как и все большие проекты машиностроения. Важно, что завод обеспечен загрузкой на годы вперед. Это позволяет сформулировать и планы по развитию, и социальным программам, выплате заработной платы. Для Ростовской области важно иметь такое крепкое предприятие, где работают более 9000 человек, где изготавливают инновационные продукты. Уверен, что у продукции прекрасные экспортные перспективы. НЭВЗ входит в 100 лучших предприятий России. Правительство Ростовской области всегда помогало заводу, предоставляя налоговые льготы и субсидируя кредиты. Мы и в дальнейшем будем оказывать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Юрий Слюсарь.