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Юрий Слюсарь заявил, что власти Дона продолжат поддерживать НЭВЗ

Ростовская область, 16 апреля 2025.DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что власти Дона продолжат поддерживать Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ). Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Глава донского региона посетил завод, где проходит поэтапная модернизация, осмотрел производственные цеха и ситуационный центр управления цифровыми решениями, пообщался со специалистами предприятия.

Завод более 20 лет работает в составе единого научно-производственного комплекса «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Глава холдинга Кирилл Липа уточнил, что ТМХ вкладывает средства в обновление технологического оборудования НЭВЗа, производство новых образцов продукции и получает господдержку. С 2024 года на предприятии реализуется инвестпроект по модернизации окрасочного производства стоимостью 2,8 млрд рублей.

Юрий Слюсарь ознакомился с ходом реализации проекта. Уже построена компрессорная станция, ведется реконструкция производственных площадей и их оснащение оборудованием. Завершить модернизацию планируют в 2026 году. Это позволит увеличить объемы окраски электровозов с 550 до 700 локомотивных секций в год.

Уже в нынешнем году по инвестпрограмме НЭВЗа запланирован выпуск нового электровоза 2ЭС9. Сейчас проводится техническая подготовка производства, стоит задача изготовить опытный образец. В эти работы будет инвестировано 445 млн рублей.

«Было интересно ознакомиться с проектами развития, модернизации производства, которые запланированы. Конечно, они будут идти при поддержке государства, регионального уровня, как и все большие проекты машиностроения. Важно, что завод обеспечен загрузкой на годы вперед. Это позволяет сформулировать и планы по развитию, и социальным программам, выплате заработной платы. Для Ростовской области важно иметь такое крепкое предприятие, где работают более 9000 человек, где изготавливают инновационные продукты. Уверен, что у продукции прекрасные экспортные перспективы. НЭВЗ входит в 100 лучших предприятий России. Правительство Ростовской области всегда помогало заводу, предоставляя налоговые льготы и субсидируя кредиты. Мы и в дальнейшем будем оказывать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Юрий Слюсарь.