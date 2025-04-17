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Президент Финляндии призвал РФ согласиться на прекращение огня на Украине

Россия должна согласиться на полное прекращение огня так, как это сделала Украина, написал на своей странице в соцсети X президент Финляндии Александр Стубб.

Источник: РИА "Новости"

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — заявил финский лидер после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он добавил, что Хельсинки работает с Киевом для установления «справедливого мира».

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Представитель Кремля отметил, что эти вопросы связаны с невозможностью контролировать украинскую сторону, а также целый ряд экстремистских и националистических подразделений. Также Россия ждет прояснений в вопросе о дальнейшей милитаризации Киева.