Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС заложником

Его освободили в феврале 2025 года.
Также во встрече участвуют мать Труфанова Елена и невеста Сапир Коэн, главный раввин России Берл Лазар и президент федерации еврейских общин в России, раввин Александр Борода.
В ходе встречи Путин заявил, что освобождение Труфанова стало возможным благодаря многолетним стабильным отношениям России с палестинским народом и поблагодарил руководство ХАМАС за «гуманитарный акт». Президент добавил, что Россия будет делать «все возможное», чтобы были освобождены и другие заложники.
Труфанов, его мать Елена, бабушка Ирена Татти и невеста Сапир Коэн были похищены из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Отец молодого человека, Виталий Труфанов, погиб. В ноябре 2023 года трех женщин освободили из плена в рамках первого соглашения о перемирии и обмене заложников на палестинских заключенных.
Александр Труфанов был ранен при нападении, в плену его удерживала группировка «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена). В ХАМАС накануне освобождения заявили, что молодого человека отпустят в «знак уважения к позиции России по Палестине». «Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — сказал пресс-секретарь руководства политбюро Тахер ан-Нуну.
На встрече с Труфановым и его близкими Путин отказался давать политическую оценку происходящему на Ближнем Востоке. «Все, что с вами произошло, это большая беда», — отметил глава государства.