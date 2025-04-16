Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС заложником

Труфанов, его мать Елена, бабушка Ирена Татти и невеста Сапир Коэн были похищены из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Отец молодого человека, Виталий Труфанов, погиб. В ноябре 2023 года трех женщин освободили из плена в рамках первого соглашения о перемирии и обмене заложников на палестинских заключенных.