Президент Сербии Вучич приедет на парад Победы в Москве, несмотря на давление ЕС

По его словам, Белград продолжит обсуждать с Москвой газовые договоренности и ситуацию с компанией «Naftne industrije Srbije» («Нефтяная индустрия Сербии», НИС), более чем наполовину принадлежащей «Газпрому». С 1 января 2025 года США ввели против нее санкции, что вызвало трудности с поставками нефти через адриатический нефтепровод. Ранее Вучич говорил, что сербские власти готовы выкупить российскую долю в NIS примерно за €700 млн, хоть и будут пытаться избежать такого сценария.