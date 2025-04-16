В Раде назвали критической ситуацию с дезертирством в ВСУ

«Мы имеем критические и тяжелые цифры самовольного оставления части. Все это из-за того, что в свое время высшее политическое руководство государства побоялось взять на себя ответственность за мобилизацию», — заявил он на брифинге партии «Европейская солидарность», видеозапись которого опубликована на странице партии в Facebook*.