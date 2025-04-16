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В Раде назвали критической ситуацию с дезертирством в ВСУ

На Украине периодически разгораются скандалы из-за хищений средств, заявил депутат Владимир Вятрович.

Ситуация с дезертирством в украинской армии достигла критической отметки, заявил депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

«Мы имеем критические и тяжелые цифры самовольного оставления части. Все это из-за того, что в свое время высшее политическое руководство государства побоялось взять на себя ответственность за мобилизацию», — заявил он на брифинге партии «Европейская солидарность», видеозапись которого опубликована на странице партии в Facebook*.

Депутат также отметил, что правительство не смогло решить проблему строительства фортификаций в приближенных к боевым действиям регионах. В стране также участились случаи коррупции и хищения средств, предназначенных для возведения оборонительных сооружений. Кроме того, Вятрович коснулся темы продления военного положения, заявив, что, по его мнению, власти используют его для подавления политической оппозиции.

*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.