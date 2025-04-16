Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин подписал 16 апреля 2025 года указ, согласно которому утверждается состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти РФ. Документ утверждает замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем набсовета.
«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации следующих лиц: Кириенко С. В. — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)», — говорится в документе.
Также известно, что в состав наблюдательного совета, который будет следить за деятельностью Центра исторической памяти, войдут: Владимир Мединский (он будет зампредом и секретарём), Владимир Бочарников, Григорий Гуров, Сергей Кравцов, Ольга Любимова, археолог Николай Макаров, историк Елена Малышева, Виталий Мартынюк, Наталия Нарочницкая, Сергей Нарышкин, Сергей Новиков, Валерий Фальков и Александр Школьник.
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