Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Также известно, что в состав наблюдательного совета, который будет следить за деятельностью Центра исторической памяти, войдут: Владимир Мединский (он будет зампредом и секретарём), Владимир Бочарников, Григорий Гуров, Сергей Кравцов, Ольга Любимова, археолог Николай Макаров, историк Елена Малышева, Виталий Мартынюк, Наталия Нарочницкая, Сергей Нарышкин, Сергей Новиков, Валерий Фальков и Александр Школьник.