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Путин заявил, что РФ будет делать все для возвращения оставшихся пленных из Газы

Путин на встрече с оовобожденным из плена в Газе Труфановым рассказал о намерении вернуть оттуда остальных граждан.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена использовать все возможности, чтобы вернуть оставшихся заложников из сектора Газа. Об этом он сообщил во время встречи с семьей освобожденного из плена в Газе Александра Труфановым.

«Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще и чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены», — сказал он.

Российский глава также подчеркнул, что возвращение пленных из сектора Газа, в том числе Труфановых, удалось обеспечить благодаря долгосрочным партнерским отношениям России с Палестиной.

Напомним, что Александр Труфанов был освобожден ХАМАС из плена в Газе в феврале 2025 года. В плену мужчина провел 498 дней.