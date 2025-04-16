Путин заявил, что РФ будет делать все для возвращения оставшихся пленных из Газы

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена использовать все возможности, чтобы вернуть оставшихся заложников из сектора Газа. Об этом он сообщил во время встречи с семьей освобожденного из плена в Газе Александра Труфановым.
«Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще и чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены», — сказал он.
Российский глава также подчеркнул, что возвращение пленных из сектора Газа, в том числе Труфановых, удалось обеспечить благодаря долгосрочным партнерским отношениям России с Палестиной.
Напомним, что Александр Труфанов был освобожден ХАМАС из плена в Газе в феврале 2025 года. В плену мужчина провел 498 дней.