Путин назначил Кириенко главой набсовета центра исторической памяти

В ноябре 2023-го Путин подписал указ о создании организации. Как говорилось в документе, решение об этом было принято «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».