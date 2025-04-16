Путин назначил Кириенко главой набсовета центра исторической памяти

Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.
Председателем наблюдательного совета назначен первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко. Его заместителем и секретарем набсовета стал помощник президента Владимир Мединский, который также является председателем Российского военно-исторического общества (РВИО).
Также в наблюдательный совет центра среди прочих вошли:
- руководитель организации Елена Малышева;
- министр науки и высшего образования Валерий Фальков;
- глава Службы внешней разведки (СВР), председатель Ассоциации «Российское историческое общество» Сергей Нарышкин;
- министр культуры Ольга Любимова;
- министр просвещения Сергей Кравцов;
- глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков;
- исполнительный директор РВИО Валерий Мартынюк;
- глава управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников;
- глава Росмолодежи Геннадий Гуров;
- вице-президент Российской академии наук (РАН) Николай Макаров.
О работе над созданием национального центра исторической памяти на базе Музея Победы в 2022 году объявило Министерство культуры. Глава ведомства Ольга Любимова называла основными направлениями деятельности центра базу данных «Лица Победы», выставки «Подвиг народа», экспозиции военной техники под открытым небом и другие проекты.
В ноябре 2023-го Путин подписал указ о создании организации. Как говорилось в документе, решение об этом было принято «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».
Учредителем центра выступило Управление делами президента, надзор за его деятельностью осуществляет администрация главы государства.