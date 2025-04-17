Путин проведет в Кремле переговоры с эмиром Катара

Предыдущий раз Путин встречался с эмиром Катара в июле 2024 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Тогда президент РФ отметил, что отношения Москвы с Дохой строятся на очень хорошей дружеской основе. Развивается инвестиционное сотрудничество, растет товарооборот. Эмир Катара в ответ подчеркнул, что его страна ценит взаимодействие с Россией. Он указал, что отношения двух стран крепки и строятся на взаимном уважении.