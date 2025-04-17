Путин проведет в Кремле переговоры с эмиром Катара

Как поясняли в пресс-службе Кремля, лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также несколько ключевых тем международной повестки дня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что в повестке будут украинский кризис, ситуация на Ближнем Востоке. Представитель Кремля отмечал, что Москва очень ценит «доверительный диалог [с Дохой] по многим темам, включая самые чувствительные», а также достигнутый уровень и потенциал торгово-экономического взаимодействия.
Государственный министр в катарском МИД Мухаммед аль-Хулейфи в интервью ТАСС сообщал, что Тамим бен Хамад Аль Тани планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Украине.
Предыдущий раз Путин встречался с эмиром Катара в июле 2024 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Тогда президент РФ отметил, что отношения Москвы с Дохой строятся на очень хорошей дружеской основе. Развивается инвестиционное сотрудничество, растет товарооборот. Эмир Катара в ответ подчеркнул, что его страна ценит взаимодействие с Россией. Он указал, что отношения двух стран крепки и строятся на взаимном уважении.
Кроме того, главы государств остаются в контакте по телефону. 21 марта они провели телефонный разговор, во время которого рассмотрели развитие сотрудничества, договорились предпринимать шаги для наращивания инвестиционных связей, а также обсудили обстановку в Сирии и секторе Газа.