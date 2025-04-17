Актер Ван Дамм обратился к Путину: «Это будет честью для меня»

Жан-Клод Ван Дамм также поделился историей 2010 года. Тогда он имел честь встретиться с российским лидером в Сочи. Актер рассказал, что, прогуливаясь с Владимиром Путиным, нечаянно задел ботинок главы государства. Президент РФ сделал то же в ответ, в шутку. Представители повторили действие несколько раз. Владимир Путин объяснил актеру, что это — одна из примет.