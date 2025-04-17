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Актер Ван Дамм обратился к Путину: «Это будет честью для меня»

Актер Ван Дамм рассказал о желании стать послом мира и приехать в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину. Он объявил, что желает прилететь в Россию и выступить в качестве посла мира. Соответствующее видеообращение опубликовала журналистка Диана Панченко в Telegram-канале.

Жан-Клод Ван Дамм также поделился историей 2010 года. Тогда он имел честь встретиться с российским лидером в Сочи. Актер рассказал, что, прогуливаясь с Владимиром Путиным, нечаянно задел ботинок главы государства. Президент РФ сделал то же в ответ, в шутку. Представители повторили действие несколько раз. Владимир Путин объяснил актеру, что это — одна из примет.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул», — сказал Жан-Клод Ван Дамм.

Владимир Путин, тем временем, встретился с освобожденной семьей Александра Труфанова. Россиянин вернулся домой после длительного пребывания в плену в Газе.