Депутат Госдумы Колесник: РФ с 17 апреля свободна от обязательств по мораторию

«С Евросоюзом Зеленский тоже якобы договаривается, они напичкали его оружием, но сами при этом хотят слегка подразделить Украину. Я не удивлюсь, если вдруг Польша захочет загрести себе часть западной Украины, а в ответ получит ракетный удар от Зеленского. Если европейцы выводы не сделают из этой ситуации по договоренности, то это будут уже их проблемы. Им не Россию надо бояться, а Украину».