Путин обсудит Украину с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который прибывает в Москву с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудят Украину и ближневосточные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.