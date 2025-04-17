Эксперты ФСБ РФ не нашли признаков звуковой пушки на митинге в Белграде

Спустя несколько дней после митинга президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет свой пост в случае подтверждения информации о применении правоохранительными органами звуковой пушки на митинге в Белграде. Об этом рассказывали оппозиционные паблики со ссылкой на военных экспертов, власти отвергали все обвинения. Насколько известно, достоверных доказательств со стороны оппонентов власти представлено не было. На фотографии, публиковавшейся в оппозиционных СМИ, видна полицейская машина, на капоте которой размещен некий предмет, который мог бы быть устройством для создания звуковых волн.