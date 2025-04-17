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В ЕС отказались от идеи запрета на импорт российского СПГ, пишут СМИ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В ЕС отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские официальные лица.

Источник: © РИА Новости

«Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа в предстоящих пакетах (санкций.— Прим. ред.) из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вместо этого Еврокомиссия намерена разработать новую дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоносителей к 2027 году. Этот план должны объявить в начале мая, но подробностей пока мало, указывает агентство.

При этом, по его данным, ЕК готовит 17-й пакет санкций против России к июню, но работа над ним идет медленно.

Также утверждается, что европейские чиновники видят в желании США продавать блоку больше газа возможный инструмент для переговоров с целью снизить американские пошлины, но пока не известны требования Вашингтона.

Кроме того, один из собеседников агентства заявил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за ограничительных мер и тем самым отказываться от переговорных возможностей. Помимо этого, в блоке опасаются попадания в зависимость от США — третьего по величине поставщика газа в блок, пишет агентство.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.