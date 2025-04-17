Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на пост WP об Эде Мартине

«Журналисты подсчитали, что он аж 150 раз приходил на эфиры к RT и Sputnik — больше, чем на любые другие кабельные сети. А самое ужасное, что на передачах он занимал пророссийскую позицию и критиковал политику США и Украины», — сказала журналистка.