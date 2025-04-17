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Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на пост WP об Эде Мартине

Маргарита Симоньян рассказала, что WP вычислила «нового агента Кремля».

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на публикацию газеты The Washington Post, посвященную Эду Мартину — кандидату на должность прокурора округа Колумбия. В материале издания отмечается, что Мартин 150 раз появлялся в эфирах RT и Sputnik.

С долей сарказма Симоньян прокомментировала попытки газеты представить героя публикации как «еще одного кремлевского агента».

«Журналисты подсчитали, что он аж 150 раз приходил на эфиры к RT и Sputnik — больше, чем на любые другие кабельные сети. А самое ужасное, что на передачах он занимал пророссийскую позицию и критиковал политику США и Украины», — сказала журналистка.

Издание указывает, что кандидат изначально не сообщил Сенату о своих 150 интервью на RT и Sputnik. При этом WP напоминает, что Госдеп США ранее характеризовал эти СМИ как инструменты российской разведки.

Ранее Симоньян предположила, что Украину ждет раздел территории по примеру Польши.