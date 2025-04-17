В Киеве предъявили новые обвинения экс-замглавы офиса Зеленского Смирнову

На Украине предъявлены новые обвинения бывшему заместителю руководителя офиса Зеленского Андрею Смирнову, информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Смирнов подозревается в легализации незаконно полученных средств, а также в получении взятки. В НАБУ отметили, что речь идёт о взятке в особо крупном размере.
По данным бюро, в 2022 году фигурант получил взятку в размере 100 тысяч долларов, сумма была получена за помощь «в выигрыше тендера одной строительной компании».
«В период 2019—2021 годов незаконно приобрёл наличные средства, которые решил легализовать путём строительства частных домов. Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землёй на берегу моря», — сказано в сообщении.
Фамилия экс-чиновника не называется, однако говорится, что он занимал должность замглавы офиса Зеленского с 2019 по 2024 года. В это время на данном посту находился Смирнов.
Ранее сообщалось, что Смирнова подозревают в незаконном обогащении. По данным НАБУ, в 2020—2023 годах он и его брат приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму почти в 14 миллионов гривен.