WSJ узнала о плане Маска заселить Землю людьми с «высоким интеллектом»

Бизнесмен Илон Маск считает, что мир находится по угрозой из-за сокращения численности населения, и стремится исправить это, «помогая засеять землю большим количеством людей с высоким интеллектом», заявили знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal.
У Маска по меньшей мере 14 детей, о которых известно публично, однако, как говорят близкие к нему собеседники WSJ, на самом деле их намного больше. Газета отмечает, что «проект Маска по созданию детей» имеет отношение к его стремлению к колонизации Марса, как и другая его деятельность: SpaceX нужна, чтобы построить ракету, способную долететь до Марса, а Tesla и другие компании помогают финансировать этот план.
Со слов одного из собеседников, Маск говорил, что обеспокоен тем, что в странах «третьего мира» уровень рождаемости выше, чем в США и Европе, и не раз заявлял близким, что один из самых важных способов изменить эту динамику, заключается в том, чтобы у образованных людей было больше детей.
WSJ пишет, что предприниматель называет своих детей «легионом», «имея в виду древние воинские подразделения, которые могли насчитывать тысячи солдат и были ключом к расширению границ Римской империи».
По словам собеседников газеты, Маск выбирает потенциальных матерей своих детей в соцсети X, которая принадлежит ему с 2023-го. Так, по данным издания, он заинтересовался публикациями блогера Тиффани Фонг, которая пишет о криптовалюте и в тот момент освещала крах экс-главы криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Благодаря подписке Маска и ретвитам аудитория Фонг выросла.
Источники WSJ утверждают, что в ноябре 2023 года он написал ей сообщение, в котором спросил, не хочет ли она иметь от него ребенка. Девушка отказалась, поскольку хотела вырастить детей в «более традиционной». Она рассказала о случившемся нескольким знакомым, включая блогера Эшли Сент-Клэр, которая недавно заявила, что родила ребенка от Маска. Фонг говорила в том числе об опасениях, что отказ может сказаться на ее доходах.
Когда Маск узнал, что она рассказала о его вопросе, то отчитал Фонг и отписался от нее, что привело к снижению заработка, говорят собеседники WSJ.
Из текстовых сообщений, документов, а также со слов Сент-Клэр бизнесмен «покупает» молчание женщин, у которых есть от него ребенок. Маск предлагает деньги за рождение ребенка и выплаты в качестве поддержки, а в сделку входит положение о неразглашении.
Маск официально не признал, что ребенок Сент-Клер рожден от него. Верховный суд Нью-Йорка обязал его пройти тест на отцовство. Тестирование показало, что вероятность того, что он является отцом ребенка девушки более 99,9%.
При этом бизнесмен общался с ней во время беременности. В одном из сообщении, с которым ознакомился WSJ, он предлагал привлечь к рождению детей от него других женщин: «Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей».
Также бизнесмен писал Сент-Клер, что в 2023 году японские чиновники попросили его стать донором спермы для известной женщины, не назвав ее имени, и утверждал, что передал материал.