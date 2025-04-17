WSJ узнала о плане Маска заселить Землю людьми с «высоким интеллектом»

У Маска по меньшей мере 14 детей, о которых известно публично, однако, как говорят близкие к нему собеседники WSJ, на самом деле их намного больше. Газета отмечает, что «проект Маска по созданию детей» имеет отношение к его стремлению к колонизации Марса, как и другая его деятельность: SpaceX нужна, чтобы построить ракету, способную долететь до Марса, а Tesla и другие компании помогают финансировать этот план.