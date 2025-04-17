NYT: США не поддержали план Израиля нанести удар по Ирану в мае

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Израиль планировал в мае 2025 года нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако отказался от этого, так как президент США Дональд Трамп не поддержал такой шаг. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.