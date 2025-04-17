Освобождённая Елена Труфанова: четыре поколения нашей семьи попадали в плен

Труфанова уточнила, что прабабушка её сына служила военным врачом, была ранена во время Великой Отечественной войны и попала в плен к нацистам. После ей удалось сбежать. Прабабушка примкнула к партизанскому отряду в Белоруссии и была в нём до конца войны.