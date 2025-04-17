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Освобождённая Елена Труфанова: четыре поколения нашей семьи попадали в плен

Труфанова уточнила, что прабабушка её сына служила военным врачом и попала в плен к нацистам во время Великой Отечественной войны.

Четыре поколения семьи Александра Труфанова, освобождённого ранее из плена палестинского движения ХАМАС, в разные годы попадали в плен, рассказала его мать Елена Труфанова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На мероприятии в Кремле также присутствовали сам Александр Труфанов и его невеста Сапир Коэн.

«Саша — уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен», — сказала женщина.

Труфанова уточнила, что прабабушка её сына служила военным врачом, была ранена во время Великой Отечественной войны и попала в плен к нацистам. После ей удалось сбежать. Прабабушка примкнула к партизанскому отряду в Белоруссии и была в нём до конца войны.

Труфанова выразила надежду, что пленников в их семье больше не будет.

Напомним, Александр Труфанов вместе с двумя другими израильскими заложниками был освобожден в середине февраля 2025 года. Они находились в плену ХАМАС примерно 500 дней. Труфанов имеет как паспорт Израиля, так и российское гражданство.

Елену Труфанову освободили из плена ХАМАС 29 ноября 2023 года, Сапир Коэн — ещё через несколько дней после этого.