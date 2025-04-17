В Госдуме хотят установить мемориал жителям Суджи

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением установить мемориал жителям Суджи Курской области. Об этом депутат рассказал в беседе с ТАСС.
«Считаю, что в центре возрожденной Суджи должен появиться особый мемориал в честь народного сопротивления неонацизму, в память о его невинных жертвах, во славу мужества и героизма тех, кто пережил эти месяцы вторжения», — рассказал Миронов.
Депутат заверил, что партия готова оказать организационную и финансовую поддержку в создании мемориала. Миронов подчеркнул, что установка памятника станет возможной только после полного освобождения приграничных территорий от остатков ВСУ, восстановления города и решения проблем местных жителей.
Миронов также заявил о необходимости предоставления жителям Суджи особого статуса и расширенного пакета льгот, подчеркнув важность оперативной государственной помощи. Депутат акцентировал, что местные жители подверглись беспрецедентным испытаниям во время наступления украинских националистов, пережив в современную эпоху события, сопоставимые с фашистской оккупацией.
Напомним, что 13 марта 2025 года ВС РФ освободили Суджу в Курской области.