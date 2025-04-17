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«Становится всё более реальным»: Дмитриев заявил о возможности полета на Марс после слов Путина о Маске

Дмитриев назвал более реальным полёт на Марс после слов Путина о Маске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 16 апреля встретился со студентами МГТУ. В ходе беседы он сравнил бизнесмена и главу SpaceX Илона Маска с выдающимся советским конструктором Сергеем Королевым. Теперь полет на Марс кажется более реальным, прокомментировал в соцсети спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Видеозапись отрывка беседы российского лидера со студентами опубликовал блогер Марио Науфал. Кирилл Дмитриев поделился соответствующим постом. Глава РФПИ также прикрепил к сообщению ролик с полетом на Марс.

«Это становится всё более реальным», — добавил подпись Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин также сказал, что такие люди, как Илон Маск, рождаются нечасто. По его мнению, предприниматель «бредит Марсом», он заряжен своей идеей.