«Становится всё более реальным»: Дмитриев заявил о возможности полета на Марс после слов Путина о Маске

Президент России Владимир Путин 16 апреля встретился со студентами МГТУ. В ходе беседы он сравнил бизнесмена и главу SpaceX Илона Маска с выдающимся советским конструктором Сергеем Королевым. Теперь полет на Марс кажется более реальным, прокомментировал в соцсети спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.