«Слава богу, вы живы-здоровы»: о чем говорили Путин и освобожденная из плена ХАМАС семья Труфановых

Президент России Владимир Путин 16 апреля провел в Кремле встречу с семьей Труфановых, которую освободили из плена палестинского движения ХАМАС. Пообщаться с главой государства приехали Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова и невеста Сапир Коэн. Кроме того, на встрече присутствовали главный раввин РФ Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
«Слава богу, что вы живы-здоровы и здесь, на месте. А то, что вам удалось оказаться на свободе, — это результат того, что в России стабильные и многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями и самыми разными организациями», — сказал Путин.
По словам Елены Труфановой, ее сын Александр представляет уже четвертое поколение семьи, которое попадает в плен. Ее саму, бабушку и невесту Александра члены ХАМАС похитили осенью 2023 года, в ноябре того же года женщины были освобождены.
Мать Труфановой подчеркнула, что прабабушка Александра в годы Великой Отечественной войны была военным врачом и попала в плен к фашистам, бежала и до конца войны служила в партизанском отряде в Беларуси.
«То есть Саша — уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. И надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится», — рассказала мать россиянина.
Сам Александр признался, что надеется на освобождение всех оставшихся в плену ХАМАС людей, которые стали для него братьями. Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит работу по освобождению оставшихся заложников.
В конце февраля президент России Владимир Путин прокомментировал тему освобождения российского гражданина Александра Труфанов из сектора Газа. По словам главы государства, это было бы невозможно без доброй воли палестинского движения ХАМАС, а также огромную роль сыграли приложенные политические усилия Москвы.
Примерно в это же время палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников в ходе второго этапа, но при одном условии. Они требуют достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу из сектора Газа военных израильской армии.