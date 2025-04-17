Омскому экс-министру труда вменили взятки газонокосилкой и кожаным саквояжем

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ в среду, 16 апреля 2025 года, обнародовала некоторые детали обвинительного заключения в отношении бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Напомним, перед судом он предстанет по обвинению в «получении должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере».
Следствие предполагает, что Куприянов мог получать взятки на протяжении пяти лет, начиная с 2018 года, причем не только в денежном выражении.
«По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег, иного имущества (газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж и прочее), а также услуг имущественного характера (изготовление и установку на приусадебном участке спортивного комплекса) на общую сумму 647 тысяч рублей», — указано в официальном сообщении.
Также приводится предполагаемый «цели» взяток: «беспрепятственное прохождение директором учреждения аттестации на соответствие занимаемой должности», а также последующее получение поощрений, выделение учреждению дополнительного финансирования на сумму свыше четырех миллионов рублей и даже представление подчиненного к региональной государственной награде.
Уточняется, что предполагаемый взяткодатель больше не является фигурантом соответствующего уголовного дела «в связи с деятельным раскаянием».
Позиция Владимира Куприянова в связи с выдвинутыми в его адрес обвинениями не приводится.
Напомним, покинувшего пост министра Владимира Куприянова задержали 5 июня 2024 года, незадолго до этого он ушел в отставку со своего поста.