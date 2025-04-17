Reuters: Евросоюз отложил запрет на российский газ из-за пошлин Вашингтона

В публикации также сказано, что зависимость от топлива из США после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов «перестала рассматриваться как преимущество». Это связано с тем, что Трамп применяет энергоресурсы в качестве «разменной монеты» в переговорах о торговле с ЕС.