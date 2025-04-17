Reuters: Евросоюз отложил запрет на российский газ из-за пошлин Вашингтона

ЕС не опубликует «дорожную карту» отказа от сжиженного природного газа РФ на фоне «неопределённости с будущим» торговых отношений между европейскими государствами и Соединёнными Штатами, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников в Европейском союзе.
Они заявили, что «целый ряд» стран Европы выступил против ограничительных мер в отношении российского СПГ в случае, если ЕС «не наладит альтернативные каналы поставок».
В публикации также сказано, что зависимость от топлива из США после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов «перестала рассматриваться как преимущество». Это связано с тем, что Трамп применяет энергоресурсы в качестве «разменной монеты» в переговорах о торговле с ЕС.
Ранее сообщалось, что государства ЕС, в частности, Франция и ФРГ, могут рассмотреть частичный возврат к импорту газа из Российской Федерации на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами.