В Хабаровском крае усилят меры безопасности в период майских праздников

Так, с 28 апреля сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме. Места проведения массовых мероприятий обследуют взрывотехники и кинологи. Также власти позаботятся о безопасности дорожного движения во время проведения парада и праздничного салюта в Хабаровске. В режим повышенной готовности перейдут спасательные службы.