В Хабаровском крае усилят меры безопасности в период майских праздников

Глава региона поручил усилить меры безопасности в этот период.
Так, с 28 апреля сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме. Места проведения массовых мероприятий обследуют взрывотехники и кинологи. Также власти позаботятся о безопасности дорожного движения во время проведения парада и праздничного салюта в Хабаровске. В режим повышенной готовности перейдут спасательные службы.
«Особое внимание будет уделено защищенности памятников и монументов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В общественных местах городов и населенных пунктов края расположено 215 таких памятников и монументов. С 1 по 12 мая будет организована их круглосуточная охрана», — сообщили на заседании АТК.