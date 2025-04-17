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В Хабаровском крае усилят меры безопасности в период майских праздников

Губернатор Дмитрий Демешин провел заседание антитеррористической комиссии региона, главной темой которого стало обеспечение общественной безопасности во время майских праздников.

Источник: Соцсети

Глава региона поручил усилить меры безопасности в этот период.

Так, с 28 апреля сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме. Места проведения массовых мероприятий обследуют взрывотехники и кинологи. Также власти позаботятся о безопасности дорожного движения во время проведения парада и праздничного салюта в Хабаровске. В режим повышенной готовности перейдут спасательные службы.

«Особое внимание будет уделено защищенности памятников и монументов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В общественных местах городов и населенных пунктов края расположено 215 таких памятников и монументов. С 1 по 12 мая будет организована их круглосуточная охрана», — сообщили на заседании АТК.